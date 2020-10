Questi insegnanti usano TikTok per fare lezione a centinaia di migliaia di utenti

5 Ottobre 2020 – 17:28

La piattaforma di condivisione video di origine cinese viene ormai utilizzata da numerosi insegnanti in tutto il mondo per divulgare conoscenza presso migliaia di alunni cirtuali e tenere per loro delle vere e proprie micro lezioni sugli argomenti più disparati, dall'inglese all'anatomia passando per algebra e biologia marina.



Fonte: Fanpage Tech