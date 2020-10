Polizia Postale e SOGAER per la sicurezza del Paese

5 October 2020 – 15:53

Siglata a Cagliari la collaborazione tra Polizia Postale e la società SOGAER per proteggere lo scalo sardo dalle minacce del mondo informatico.

The post Polizia Postale e SOGAER per la sicurezza del Paese appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico