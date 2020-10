Ci sarà un Daspo dai locali pubblici dopo l’assassinio di Willy Monteiro: ma chi controllerà?

5 Ottobre 2020 – 15:03

Willy Monteiro DuarteLa “norma Willy”, il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento oltre all’inasprimento delle pene per il reato di rissa, è sacrosanta. Ci stanno pensando i ministri dell’Interno Lamorgese e della Giustizia Bonafede, che stanno chiudendo il decreto legge sicurezza in arrivo al Consiglio dei ministri. Nasce dall’assassinio del 21enne Willy Monteiro Duarte nel corso di un massacrante pestaggio a Colleferro nella notte del 6 settembre scorso. La multa per chi partecipi a una rissa salirebbe a duemila euro e la reclusione nel caso in cui qualcuno resti ferito o ucciso da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni (al momento va da tre mese a cinque anni).

A questi ritocchi si aggiungerebbe la possibilità, assegnata al questore, di disporre il daspo da specifici locali o esercizi pubblici per le persone denunciate o condannate per atti di violenza fuori da un locale. Se violato comporterebbe la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20mila euro. Sacrosanto, come si diceva, ma il problema in Italia non sono tanto le norme quanto la loro applicazione: cioè la certezza della pena. Non è un caso che il legale della famiglia del giovane ammazzato da un gruppo di picchiatori professionisti capitanato dai fratelli Bianchi, Domenico Marzi, abbia spiegato all’Ansa che “la famiglia di Willy vuole una pena certa e giustizia. Come avvocato non credo che legiferare in emergenza sia la cosa più saggia. Già adesso ci sono norme severe ma bisogna far sì che le pene siano espiate e abbiano funzione educativa. Bisognerebbe valutare perché episodi del genere si verificano e a chi sono ascrivibili”.

L’altro aspetto, quello legato appunto al daspo, si rifà all’ormai storica misura riservata alle partite di calcio e alle manifestazioni sportive introdotta nel 1989 e più volte inasprita, per esempio nel 2007 col decreto Pisanu dopo la morte dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti a Catania. In questo caso la questione è ancora più contraddittoria: chi e come dovrebbe verificare che una persona destinataria di tale provvedimento non acceda a quel genere di locali? Le forze dell’ordine, ovviamente, non altri. Ma è pensabile immaginare qualcosa di più che rari controlli a campione nei locali più frequentati nelle zone più complesse del territorio? Anche in questo caso, è qualcuno che ha vissuto da vicino l’assassinio dello scorso settembre, il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, a intervenire: bene l’inasprimento, ha detto, ma “noi sindaci abbiamo bisogno di più poteri per essere incisivi. Per poter intervenire dobbiamo avere gli strumenti. Inoltre bisogna avere più forze dell’ordine nei nostri territori”.

Fra l’altro il dl sicurezza dovrebbero prevedere un inasprimento del daspo nei confronti degli spacciatori (divieto di accesso in alcuni locali a denunciati e condannati anche in via non definitiva). Ma chi farà da filtro a tutti questi soggetti nelle migliaia di esercizi e locali che costellano la vita notturna del paese? Si punta sul potere dissuasivo delle pene nel caso si venga scoperti, certo, ma parlare di daspo è forse fuori luogo: negli impianti sportivi esiste un lavoro di identificazione e di controllo che nella spontaneità della ristorazione e dell’intrattenimento cittadino in migliaia di esercizi non può essere implementato.

Il problema di fondo è dunque sempre lo stesso, in questo caso duplice. Anzitutto presidio del territorio – non tanto in termini di organico, uno fra i più ampi d’Europa in termini di forze di polizia con 453 ogni 100mila abitanti, ma di rimodulazione dell’effettivo utilizzo – e capacità di applicare concretamente certe prescrizioni: inutile il daspo se non c’è nessuno che possa controllare.

Poi la certezza della pena e sua capacità dissuasiva e rieducativa. Si deve intervenire proprio per spezzare quella retorica che, sempre di più, infetta un paese che da un lato sfoggia una diffusa sfiducia nelle istituzioni, e dunque anche nella giustizia, e dall’altro si affida al giustizialismo più insensato e pericoloso. Per fare in modo che la giustizia non diventi costantemente un palcoscenico di queste tendenze, per nulla opposte ma spesso coincidenti, bisognerebbe smetterla di correre dietro a ogni sanguinoso caso di cronaca con l’ennesimo decreto legge ma lavorare a una vera riforma, fuori dalla propaganda e dalle convenienze politiche, che accorci i tempi dei processi, snellisca le procedure, ripensi il sistema carcerario e delle misure alternative. In una parola, restituisca la fiducia nel diritto, a partire dalle carriere dei magistrati, a garanzia di tutte le parti in causa.

