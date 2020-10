Campanello wireless, non è mai costato così poco

5 Ottobre 2020 – 19:49

Pochi euro per avere un campanello wireless, senza necessità di far intervenire alcun muratore né alcun elettricista: ecco l’offerta.

The post Campanello wireless, non è mai costato così poco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico