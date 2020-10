Bing diventa ufficialmente Microsoft Bing

5 Ottobre 2020 – 19:48

Nuovo nome e nuovo logo per il motore di ricerca gestito dal gruppo di Redmond: in queste ore Bing diventa ufficialmente Microsoft Bing.

