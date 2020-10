World Animal Day, 15 libri per bambini per approfondire il tema degli animali

Il World Animal Day, la Giornata mondiale degli animali, ricorre oggi 4 ottobre. Si tratta di una celebrazione diversa da molte altre. Infatti, pur essendo quasi centenaria (fu istituita negli anni ’20, cambiando data un paio di volte), nacque da subito con la precisa missione di proteggere gli animali stessi. La spinta ecologista è quindi presente nel DNA della ricorrenza, che a oggi si pone l’obiettivo di “migliorare gli standard di benessere degli animali in tutto il mondo”.

Il che passa naturalmente da una maggiore consapevolezza delle nostre azioni in quanto esseri umani e di come i nostri gesti possano impattare sul rischio estinzioni e sul cambiamento climatico. È una sfida difficile che almeno in parte passerà alle nuove generazioni, che si troveranno a vivere e a convivere con un pianeta inquinato in vari modi diversi. Per i bambini e le bambine di oggi il primo passo per iniziare a proteggere gli animali è sicuramente imparare a conoscerli meglio.

I libri per l’infanzia dedicati agli animali sono davvero moltissimi e costituiscono quasi un genere a sé. Negli ultimi tempi, però, alcune nuove pubblicazioni hanno decisamente cambiato rotta rispetto alle classiche enciclopedie fotografiche, creando volumi in cui la componente estetica è fondamentale. Dalla carta finemente ritagliata in cui si nascondono le belve di Animali camuffati alle immagini in movimento dei volumi della serie Photicular, come Canguri, le nuove tecniche creano effetti sensazionali che conquisteranno sia grandi che piccini.

Molte opere cercano anche di divulgare aspetti scientifici grazie a una narrazione che salda in modo forte intrattenimento e aspetti educativi. In Coloranimale le alette colorate sono usate per dare prova del mimetismo stesso degli animali, mentre in Giganti per davvero i simpatici Gully e Lily guidano lettori e lettrici alla scoperta degli animali giganti di ieri e di oggi.

Infine, come sempre la narrativa spesso può essere la chiave che guida alla comprensione e all’empatia. Come rimanere indifferenti all’indomito branco di cavalli Mustang in cerca di libertà, come nell’ultimo libro di Marta Palazzesi, già vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019? O alla storia vera di Félicette, prima astrogatta spaziale?

I libri per bambine e bambini dedicati agli animali sono, quindi, molto sfaccettati e diversi tra di loro. Nella gallery ne segnaliamo 15 con attenzione a tutti i gusti e tutte le età, sapendo che ognuno di essi può fungere da supporto per ispirare maggiore attenzione e rispetto per gli animali che dividono con noi il nostro magnifico pianeta Terra.

