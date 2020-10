Mercato sistemi operativi: su Windows, giù Linux

4 Ottobre 2020 – 13:48

Cresce la quota di Windows, si contrae quella di Linux, l’ecosistema macOS rimane sostanzialmente stabile: le statistiche aggiornate a fine settembre.

The post Mercato sistemi operativi: su Windows, giù Linux appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico