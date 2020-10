Google Meet con sondaggi e Q&A dall’8 ottobre

4 Ottobre 2020 – 10:48

Altre due novità annunciate da Google per Meet: sondaggi e Q&A saranno disponibili per gli utenti G Suite a partire dalla prossima settimana.

The post Google Meet con sondaggi e Q&A dall’8 ottobre appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico