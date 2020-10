Twitter sospenderà gli utenti che augurano la morte a Trump

3 Ottobre 2020 – 11:28

Su Twitter e in generale sui social network diversi utenti stanno augurando la morte al Presidente degli Stati Uniti, una pratica che viola le norme di Twitter in merito ai messaggi d'odio. Regole che ora la piattaforma vuole far rispettare sospendendo gli account che pubblicano questa tipologia di messaggi sui loro profili.



Fonte: Fanpage Tech