L’iPhone del futuro? Pieghevole e con schermo autoriparante

3 Ottobre 2020 – 12:43

(Concept: idropnews)Apple ha depositato un interessante brevetto che si riferisce a un iPhone pieghevole dotato di schermo arricchito da uno strato speciale di materiale in grado di autoripararsi. Il design immaginato è quello a conchiglia, con la piega posta naturalmente sul lato lungo come già visto di recente in modelli come Motorola Razr a Samsung Galaxy Z Fold.

Come si può leggere nella documentazione del brevetto pubblicato sul sito dell’Uspto, i display sono di solito realizzati incollando insieme diversi substrati planari rigidi che offrono una stabilità notevole, ma che si rendono più complessi da montare all’interno di una scocca pieghevole. L’idea di inserire uno strato superficiale che possa riparare da sé graffi e piccole ammaccature dovute all’uso quotidiano va oltre il puro senso estetico, perché assicura la flessibilità dello schermo. Imperfezioni anche microscopiche possono infatti causare gravi danni in questi dispositivi che sottopongono a forte stress il display.

(Foto: Uspto)Come funziona l’autoriparazione? In caso di ammaccature, il materiale va a recuperare l’integrità iniziale da sé. In caso di graffi o altre lesioni, invece, potrebbe essere necessario uno stimolo esterno come l’esposizione a calore, luce o corrente elettrica. Qualcosa che fa parte della vita quotidiana visto che di solito ogni giorno lo smartphone viene a contatto con la luce solare (che scalda) e viene ricaricata la batteria.

Per esempio nel caso del calore, lo strato di copertura del display potrebbe includere una griglia di conduttori trasparenti che facilitano la stimolazione del materiale. C’è anche la possibilità che solo una fascia del display venga riscaldata in modo selettivo, per esempio nel caso in caso di temperature troppo basse. Potrebbe dunque essere questa la grande novità dell’iPhone pieghevole.

Non è la prima volta che si parla di uno smartphone con materiale autoriparante, come nel caso di Lg G Flex presentato nel 2013 con la scocca posteriore dotata di un polimero autorigenerante in caso di graffi e piccoli danni.



