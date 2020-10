Ecco la nuova AGCOM di Giacomo Lasorella

3 Ottobre 2020 – 10:48

Il consiglio designato è ora ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni: l’esordio del Presidente Giacomo Lasorella.

The post Ecco la nuova AGCOM di Giacomo Lasorella appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico