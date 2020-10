Una prima breve anticipazione della terza stagione di Cobra Kai

2 October 2020

Solo pochissimi secondi con il logo della scuola di arti marziali di Karate Kid e dei suoni in sottofondo. È la mini-anticipazione della terza stagione di Cobra Kai, che è già bastata per mettere sull’attenti i fan. A diffonderla è stato William Zabka, uno degli attori protagonisti, sui propri profili social, aggiungendo che gli episodi in arrivo saranno decisamente “imprevedibili”. Quello che si distingue è in effetti un battito cardiaco legato a un apparecchio di rianimazione, il cui bip – dopo una decina di secondi – inizia ad andare in modalità emergenza per poi spegnersi del tutto. Alla morte di chi si sta alludendo? Forse a quella di Miguel, il ragazzo visto in ospedale alla fine della seconda stagione?

È ancora presto per tirare delle conclusioni, visto che il nuovo ciclo di puntate arriverà non prima del prossimo anno. Il creatore Jon Hurwitz ha confermato – sempre su Twitter – che le riprese della terza stagione sono già terminate così come la fase di montaggio. Ma non è ancora giunto il momento di vedere Cobra Kai su Netflix, che da qualche mese è divenuta la nuova casa ufficiale della serie: inizialmente realizzata da YouTube Premium, infatti, dopo che il servizio ha abbandonato il progetto di creare titoli originali, è passata da giugno 2019 alla piattaforma di Los Gatos, che si è impegnata anche a produrre i prossimi episodi dato il grande entusiasmo del pubblico che il revival pare aver suscitato

Oltre a Zabka, Cobra Kai vede nel cast anche Ralph Macchio alias Daniel LaRusso: i due attori hanno ripreso i panni che già vestivano nella saga cinematografica di Karate Kid. Sono, inoltre, affiancati da nuovi giovani personaggi, tra i quali, appunto, Miguel Diaz interpretato da Xolo Maridueña, Robby Keene a cui dà il volto Tanner Buchanan e Samantha LaRusso che è Mary Mouser. Le vicende sono ambientate 34 anni dopo quelle della pellicola originale, ma questa volta si concentrano soprattutto sul punto di vista di Johnny Lawrence e il suo tentativo di riaprire il vecchio dojo, riaccendendo al contempo l’antica rivalità con Ralph.

