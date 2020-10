Per usare Immuni in Europa serve un aggiornamento: ecco come funziona

2 Ottobre 2020 – 9:03

I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell’Innovazione)Aggiornamento in programma per Immuni, l’app di contact tracing scelta dal governo italiano per monitorare i contagi da coronavirus. È un passaggio necessario perché l’applicazione possa scambiare dati con le omologhe di altre nazioni europee, a cominciare da Germania e Irlanda, in modo da salvaguardare la libera circolazione nel Vecchio continente senza costringere i cittadini a scaricare un programma diverso per ogni Paese.

La Commissione europea lo predica da aprile: la parola chiave è interoperabilità. Le 16 app di contact tracing degli Stati dell’Unione (più due in arrivo) devono parlarsi e scambiarsi vicendevolmente informazioni per rendere più efficace il tracciamento dei contagi. Il progetto è sulla rampa di lancio. Il 17 ottobre si collegheranno i primi tre Paesi: Germania, Irlanda e Italia. E per poter usare Immuni all’estero, serve che la app sia stata aggiornata alle nuove funzioni. Il rilascio è previsto nelle prossime settimane (ancora non c’è una data ufficiale).

Cosa cambia su Immuni

Benché quasi tutte le app di contact tracing adottate in Europa montino la tecnologia delle notifiche di esposizione di Apple e Google, finora non riuscivano a interagire. E questo è sempre stato un cruccio della Commissione nella corsa a riaprire le frontiere, perché il sistema di tracciamento digitale, tanto caldeggiato da Bruxelles, diventava inutile non appena si varcavano i confini. Alcuni test a metà settembre hanno dimostrato che l’interoperabilità è fattibile. L’Europa si è dotata di un nodo di interscambio (gateaway), che riceve dai database di ogni Paese i codici pseudonimizzati di chi è risultato positivo al Covid-19 e li condivide con gli altri.

Ora i governi sono al lavoro per integrare la nuova funzione. I tecnici che hanno progettato lo snodo di interscambio comunitario – la multinazionale tedesca del software Sap e T-System, braccio informatico della principale compagnia telefonica della Germania, Deutsche Telekom – hanno studiato tre opzioni per caricare e scaricare le chiavi dei contatti a rischio a livello europeo. Opzione uno: sulla app compare una lista di Paesi con cui il database nazionale è collegato. Quando l’utente è in procinto di partire, attiva la meta nel menù, in modo da ricevere le segnalazioni dei contatti a rischio dai server di quella destinazione. E se deve comunicare la propria positività al test, automaticamente estende la condivisione anche al database del Paese in cui ha viaggiato.

Da fonti governative vicine alla partita, Wired ha avuto conferma che questa è la strada che sceglierà l’Italia per Immuni. Facciamo un esempio: se sto per andare in Germania, attivo il pulsante all’interno della app per ricevere anche le chiavi dei database locali. E se, al ritorno dalla trasferta, risulto positivo al tampone, posso caricare l’esito su Immuni specificando di estendere la condivisione del codice anche con l’omologa tedesca, Corona-Warn-App.

Le altre strade dell'Europa

L’orientamento del governo italiano potrebbe cambiare solo se emergessero vistosi intoppi e virare sulle altre due strade previste da Sap e T-System: l’attivazione generica di scambio dati a livello europeo (ricevendo quindi potenziali abbinamenti da tutti i server nazionali e non solo da quello del Paese visitato) o l’opzione zero (che non prevede distinzioni tra codici internazionali e locali). In generale, dato che la tecnologia adoperata da Apple e Google si basa sul bluetooth low energy, non c’è geolocalizzazione dei contatti, ma la scelta di attivare o meno i Paesi ha l’obiettivo di indirizzare i flussi di informazioni in modo più efficace.

In ogni caso, come da richiesta del Garante europeo dei dati personali, le segnalazioni dei contatti a rischio sono anonime e l’uso dell’app deve essere volontario (come in Italia). Inoltre, quando un database condividerà le chiavi dei contagiati con gli altri Paesi, a quanto apprende Wired, questi ultimi non salveranno quei dati sui propri server, ma inoltreranno la segnalazione sugli smartphone degli utenti entrati in contatto ravvicinato (meno di un metro) e per un tempo sufficiente (da 5 a trenta minuti) con una persona risultata positiva al coronavirus.

Come funziona l'interoperabilità delle app

L’aggiornamento di Immuni arriverà nelle prossime settimane (insieme alla pubblicazione del codice sorgente su Github), prima che Italia, Germania e Irlanda diano il la al sistema europeo di interscambio. Successivamente la Commissione vuole collegare altre 11 nazioni dotate di app basate sul modello di Apple e Google: Austria, Spagna, Repubblica ceca, Estonia, Polonia, Lettonia, Danimarca, Croazia, Portogallo, Malta e Olanda. Infine toccherrà ai tre Paesi che hanno lanciato l’app per ultimi (vedi il Belgio) o la stanno per rilasciare (Cipro e Lituania).

Resta fuori dal circuito la Francia, che ha scelto di percorrere una strada alternativa al protocollo di Apple e Google. La sua Stop Covid raccoglie e incrocia i dati dei contatti (e non dei contagiati), usando così informazioni che non coincidono con quelle macinate dal resto d’Europa. Risultato? Per collegare Parigi allo snodo comunitario (situato in Lussemburgo) servirà tempo. La Commissione, a quanto apprende Wired, è già al lavoro per trovare una soluzione, ma se sono serviti sei mesi per far dialogare programmi che parlano la stessa lingua, l’integrazione della Francia potrebbe richiedere più tempo. E l’isolamento non gioca a favore di Parigi, che sta osservando un’impennata pericolosa dei contagi (155.586 nelle ultime due settimane su 564mila dall’inizio della pandemia).

Bruxelles ha tutto l’interesse a risolvere la situazione. Far comunicare le app significa avere un monitoraggio costante anche di chi viaggia, preservando uno dei cardini dell’identità europea: le frontiere aperte. In più, a quanto ha ricostruito Wired da fonti vicine al progetto, il programma di interoperabilità è tutto farina del suo sacco. Apple e Google, che da aprile danno le carte delle tecnologie di contact tracing, avendo stabilito le procedure per scavalcare gli ostacoli nella comunicazione via bluetooth tra gli smartphone delle rispettive scuderie, hanno offerto una soluzione proprietaria, ma la Commissione ha preferito procedere per conto proprio, sfruttando un accordo quadro con Sap e T-System, e di fatto imponendo il proprio potere negoziale sui due colossi della tecnologia.

Fatta l’interoperabilità, occorre organizzare l’assistenza sul territorio. Un cittadino che si trova all’estero e riceve una notifica di contatto a rischio deve essere subito indirizzato alle autorità sanitarie per attivare le misure di prevenzione. E su questo campo si gioca la prossima sfida tra i Paesi europei.

