Morta la influencer cinese Lamu: l’ex marito le ha dato fuoco durante una diretta TikTok

2 Ottobre 2020 – 14:28

I suoi video carichi di positività le erano valsi l’affetto e l’ammirazione di 782.000 fan sulla variante cinese della piattaforma di condivisione video. L’ex marito dopo averla minacciata più volte in passato le è piombato in casa durante una diretta, cospargendola di benzina per poi darle fuoco.

Fonte: Fanpage Tech