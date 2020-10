Mario Kart Live: Home Circuit, un video in anteprima del gioco in realtà aumentata

2 October 2020 – 15:10

Mario Kart Live: Home Circuit è la più attesa delle novità Nintendo per la celebrazione dei 35 anni di Super Mario è il conto alla rovescia per gli appassionati è vicino al gong perché il gioco per Nintendo Switch sviluppato da Velan Studios sarà disponibile il 16 ottobre. Nel frattempo Wired ha potuto seguire un’anteprima e scoprire i segreti del titolo che miscela mondo reale e realtà aumentata, trasformando la propria casa in una pista ricca di effetti speciali. Al contempo, tuttavia, l’ultimo capitolo di Mario Kart, che oltre alla macchinina telecomandata nella confezione include anche il cavo per la ricarica (che impiega 3,5 ore) e la telecamera per riprendere il salotto e la camera – e ogni altra parte della casa, in cui si possa contare su una superficie di almeno 3,5 x 3 metri, restando sempre in un ambiente indoor e mantenendo una distanza di 5 metri tra kart e console – nei due set con alla guida Mario o Luigi, è caratterizzato dalla facilità e immediatezza d’uso.

Una volta abbinato il kart al software (che si scarica gratis dal Nintendo eShop) e preparato il tracciato, distribuendo le quattro porte e i due segnali per le curve che agevolano le traiettorie, si può iniziare a spingere sull’acceleratore, con il primo giro utile per disegnare il percorso. Quattro sono le modalità di gioco disponibili, a partire dal Gran Premio, con la sfida ai Bowserotti in 24 diversi tracciati. Per primeggiare bisogna andare più veloci dei rivali ma anche sfruttare gli oggetti presenti di volta in volta lungo la pista che determinano l’esito della corsa. Dai funghi che mettono il turbo ai gusci rossi che placano il recupero dei kart avversari, ma anche le bucce di banana scivolose e le piante Piranha nei pressi delle porte da evitare per non accumulare ritardo. E un altro elemento che differenzia i percorsi sono le condizioni meteo, con pioggia e tempesta di sabbia che complicano l’arrivo al traguardo causa terreno sdrucciolevole e visibilità ridotta, in una simbiosi tra kart e giocatore divertente da vivere e da guardare.

Altro tratto distintivo di Mario Kart Live: Home Circuit sono le personalizzazioni, sia nella creazione del tracciato, sia con lo sblocco di alternative per kart e vestiario dei piloti. Nel primo caso c’è la Custom Race, modalità di gara in cui si può progettare la pista disseminando lungo la strada gli oggetti e scegliere il clima in cui correre, con un elenco di combinazioni che permettono di correre su percorsi sempre nuovi, mentre la possibilità di cambiare macchinina e tuta passa dall’accumulo delle monete che si incontrano durante i giri di pista. Restando alle modalità di corsa ci sono pure la prova a cronometro, con la ricerca del tempo record in cui sfidare anche gli amici, oppure la corsa speculare che rivoluziona il tracciato trasformandolo in un percorso sconosciuto.

Non manca l’opzione multiplayer, con la possibilità di gareggiare insieme a un massimo di tre sfidanti, ognuno dei quali deve esser munito di Nintendo Switch, anche in versione Lite, e una copia del titolo. In tema di potenzialità e personalizzazione, va considerato che per differenziare l’esperienza di gioco c’è l’opportunità di selezionare quattro livelli di velocità, con le due minori 50cc e 100cc disponibili sin da principio e le due maggiori, 150 cc e 200 cc, da conquistare sul campo. Quest’ultimo elemento è il fattore principale per l’autonomia del kart, che giocando a 150 cc dura in media 90 minuti.

