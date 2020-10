La dura vita dei cani di Palm Springs

2 October 2020 – 14:10

Con la sua serie fotografica Palm Springs: Modern Dogs at Home, Nancy Baron ha esplorato alcune delle più belle ville della famosa città californiana – meta della bella vita hollywoodiana – progettate da grandi architetti come William Krisel e Donald Wexler. All’interno di mura domestiche tutt’altro che ordinarie, la fotografa americana ha ritratto i cani delle famiglie oggi proprietarie di queste dimore eccezionali; animali privilegiati che vivono in un lusso che pochi – anche tra gli umani – possono permettersi.

Dai chihuahua ai wolfhoud fino ai purosangue inglesi, sono gli animali incorniciati dalla fotocamera le vere star di questi scatti, che a prima vista sembrano strani inediti di Slim Aarons – per citare un nome caro a Palm Springs – con protagonisti quadrupedi.

