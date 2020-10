Kit Mini PC Raspberry Pi 4 a meno di 100 euro

2 Ottobre 2020 – 19:48

Oggi Amazon propone un ottimo kit Raspberry Pi 4 in offerta, un’ottima soluzione che comprende tutto il necessario per costruire il proprio Mini PC.

The post Kit Mini PC Raspberry Pi 4 a meno di 100 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico