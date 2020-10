Google investe 1 miliardo di dollari nei giornali online

2 Ottobre 2020 – 15:03

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Google ha presentato una nuova vetrina dedicata alle notizie online accompagnata da piano di supporto a lungo termine dedicato agli editori annunciando un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari.

È lo stesso Sundar Pichai, amministratore delegato di Big G, ad annunciare il più grande impegno finanziario intrapreso da Google finora. Questo programma di finanziamenti servirà per pagare gli editori e per cercare di proporre agli utenti contenuti di alta qualità raccolti nel nuovo Google News Showcase.

Ogni mese Google veicola circa 24 miliardi di visite ai siti web di notizie di tutto il mondo. Inoltre, conla Google News Initiative, ha stanziato 300 milioni di dollari a sostegno dei piccoli editori locali. E ora arriva un nuovo fondo per l’editoria. “È un nuovo prodotto che andrà a vantaggio sia degli editori che dei lettori” scrive Pichai nel blogpost della società.

Google News Showcase ha lo scopo di presentare la “selezione editoriale delle più importanti redazioni” per fornire ai lettori più informazioni sulle storie che contano. Google News Showcase si baserà sulle scelte editoriali dei singoli editori: saranno loro a decidere quali storie riportare e come presentare al pubblico.

Ecco spiegata la necessità di incentivare gli editori a cedere a Google, dietro pagamento, la licenza per l’utilizzo dei contenuti delle loro testate. Inizialmente l’investimento sarà di un miliardo di dollari ma questa cifra è destinata a crescere nei prossimi anni.



A prima vista Google News Showcase sembra concentrarsi maggiormente sulla visualizzazione delle notizie per un formato mobile proponendo una vetrina (da qui il nome showcase) composta da pannelli a scorrimento laterale che compariranno, inizialmente, in uno dei prossimi aggiornamenti di Google News dedicato ai dispositivi Android.

Secondo quanto scritto da Pichai, Google News Showcase verrà lanciato inizialmente in Germania e Brasile prima di espandersi in altri mercati. Big G, per il momento, ha firmato accordi con 200 testate giornalistiche in Germania, Brasile, Argentina, Canada, Regno Unito e Australia. Le prime pubblicazioni saranno Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, Band, Infobae, El Litoral, Gzh, Waz a SooToday.

Dopo il lancio in Brasile e Germania sarà la volta di Belgio, India e Paesi Bassi ai quali poi, gradualmente, seguiranno gli altri paesi nel mondo. Purtroppo però non è ancora chiaro quanti soldi i singoli editori guadagneranno da questa iniziativa né quanto graverebbe sulle tasche di un editore la scelta di non collaborare con Google.



