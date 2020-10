Donald Trump e Melania sono positivi al coronavirus

2 Ottobre 2020 – 9:04

(foto: Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania hanno annunciato in un tweet di essere positivi al nuovo coronavirus e si sono isolati, iniziando la quarantena. La situazione incerta avrà un impatto sulla campagna per le elezioni presidenziali, previste per il 3 novembre. Al momento la pandemia negli Stati Uniti, spesso sminuita da Trump, vede oltre 7 milioni di casi e 207mila decessi.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

“Il presidente e la first lady stanno entrambi bene e resteranno nella loro residenza alla Casa bianca durante la convalescenza“, ha affermato in un comunicato il loro medico Sean P. Conley. Non si è ha conoscenza del fatto che Trump e sua moglie manifestino o no dei sintomi da Covid-19.

Il presidente è stato costretto a fare un test per il coronavirus dopo che una delle componenti del suo staff più stretto, Hope Hicks, è risultata positiva. Ironicamente, in una cena politica nella serata di giovedì 1° ottobre, Trump aveva affermato che la fine della pandemia fosse vicina. Il presidente degli Stati Uniti non è stato l’unico politico di spicco ad avere notizia di positività al nuovo coronavirus. Tra questi ci sono Boris Johnson (premier del Regno Unito), Jair Bolsonaro (presidente del Brasile), e il nostro Silvio Berlusconi.

