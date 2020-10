Conte su Immuni: via alla campagna di informazione

2 Ottobre 2020 – 19:48

Il Presidente del Consiglio conferma l’avvio di una massiccia campagna di informazione a supporto di Immuni: l’obiettivo è favorirne la diffusione.

The post Conte su Immuni: via alla campagna di informazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico