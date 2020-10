Come impostare Chrome come browser predefinito in iOS 14

2 Ottobre 2020 – 20:28

Una delle novità più attese di iOS 14 è la possiblità di sostituire Safari e Mail con altre app predefinite per la navigazione online e la consultazione dei messaggi di posta elettronica. Scambiando Safari con un altro browser si potranno aprire tutti i link utilizzando il software alternativo.



Fonte: Fanpage Tech