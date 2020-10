Bonus 500 euro PC e Internet in Gazzetta Ufficiale

2 Ottobre 2020 – 16:48

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto che stabilisce le modalità di erogazione alle famiglie del bonus di 500 euro per PC e Internet.

