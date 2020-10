Amazon: 19816 i dipendenti positivi a COVID-19

2 October 2020 – 9:57

Su un totale pari a 1,372 milioni di dipendenti Amazon (inclusi quelli di Whole Foods), 19816 sono risultati positivi a COVID-19 da marzo a settembre.

