A Catania inizia il processo a Salvini per il caso Gregoretti

2 October 2020 – 17:03

(foto: PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)Sabato 3 ottobre presso il palazzo di giustizia di Catania avrà inizio l’udienza preliminare che potrebbe condurre a processo il leader della Lega Matteo Salvini per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio nell’ambito del caso Gregoretti del 2019. L’udienza sarà solo la prima e naturalmente interlocutoria, dedicata alla costituzione delle parti civili del caso Gregoretti (tra cui alcuni dei migranti per il cui sequestro Salvini è imputato). Ma cosa è successo esattamente nel 2019?

Il caso Gregoretti, in breve

Il 25 luglio del 2019, la nave della Marina militare Gregoretti ha accolto a bordo, 131 migranti salpati a bordo di alcuni gommoni dalla Libia, poi portati in salvo dalle autorità maltesi. Dopo alcune tappe a Lampedusa e Catania, la Gregoretti finirà ormeggiata al porto Nato di Augusta, in provincia di Siracusa. E lì resterà ormeggiata per più di tre giorni: verranno fatti sbarcare sul momento solo una donna all’ottavo mese di gravidanza con la famiglia, e successivamente sedici ragazzi minorenni.

Gli altri 116 migranti, per usare le parole dell’allora ministro dell’Interno, sono dovuti restare a bordo in attesa che l’Unione europea dichiarasse “dove verranno distribuiti”. L’autorizzazione allo sbarco è stata concessa solo il 31 luglio, dopo che alcuni paesi europei (Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo) e la Chiesa cattolica si erano dichiarati disponibili ad accoglierli.

Nel dicembre 2019, il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Nel gennaio scorso la Giunta per le immunità del Senato ha approvato l’autorizzazione a processarlo, confermata dal Senato il mese successivo. Il processo sarebbe dovuto iniziare lo scorso 4 luglio, ma è stato rinviato a ottobre a causa dell’epidemia di Covid-19.

Cosa succede a Catania, intanto

Duecento giornalisti, cameraman e fotoreporter dall’Italia e dall’estero si sono radunati nella città siciliana: la Lega ha persino organizzato una serie di eventi alla vecchia dogana del porto etneo, “Gli italiani scelgono la libertà”, in scena tra 1 e 3 ottobre. E sabato 3 ottobre dopo l’udienza è previsto un comizio dello stesso Salvini. Nelle stesse ore in cui il leader leghista comparirà in tribunale davanti al gup Nunzio Sarpietro, inoltre, la rete Mai con Salvini (che riunisce esponenti della sinistra che vanno dal Pd ai centri sociali) sfilerà in un corteo di protesta.

I numeri dell’evento e il timore di scintille fra i due schieramenti hanno fatto sì che Catania in questi giorni venisse blindata. L’udienza nel palazzo di Giustizia si svolgerà a porte chiuse: sono state sospese quasi tutte le udienze degli altri processi, chiusi gli uffici per il pubblico, e per la stampa l’accesso agli spazi è previsto solo con un accredito.

Dalle 6 alle 14 non si potrà transitare nelle strade attorno al palazzo di giustizia di piazza Verga, mentre in tutta la zona intorno è stato istituito da stasera il divieto di sosta con rimozione forzata. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sammartino ha messo in campo più di cinquecento agenti delle forze dell’ordine per la città.

Fonte: Wired