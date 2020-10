12 libri per bambini e ragazzi con cui celebrare la festa dei nonni

2 Ottobre 2020 – 9:03

Oggi, 2 ottobre, si celebra la festa dei nonni. Si tratta di una ricorrenza nata di recente, ma non legata solo ai rigurgiti del marketing. La festa dei nonni, infatti, è stata istituzionalizzata dalla legge italiana nel 2005 proprio come il “momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Sicuramente il ruolo svolto dai nonni nelle famiglie italiane è di primaria importanza, anche economica. Tra il baby-sitting, i piatti pronti e l’occasionale pulita alla casa, è stato calcolato che se i nonni italiani percepissero uno stipendio, sarebbe pari a 2.250 euro al mese. Al netto dell’esercizio, è una triste verità il fatto che nei nuclei famigliari definiti “vulnerabili” dall’Istat la pensione dei nonni contribuisca considerevolmente al bilancio domestico, al punto che il contributo dei nonni stessi salva oltre 7 milioni di famiglie dalla soglia di povertà.

Tuttavia, l’impatto dei nonni sulla vita dei nipoti (e dei figli, genitori di quei nipoti), non si riduce certamente a questo. Anche a dispetto di un’annata in cui i contatti sociali e famigliari sono stati maggiormente diradati, essendo naturalmente i nonni i soggetti più a rischio di gravi conseguenze dal contagio da coronavirus, essi rimangono un pilastro emotivo e affettivo fondamentale nella crescita di bambini e bambine.

Questi nonni sono un po’ cambiati dalle immagini stereotipe che li volevano incanutiti e brontoloni – e per fortuna. La letteratura per l’infanzia rende omaggio a questa nuova generazione di nonni e nonne che hanno ancora tante energie e altrettanta voglia di scoprire il mondo. Ecco quindi la nonna Fata Turchina de L’Incanto, che ha fascinosi capelli blu e una grande empatia, e i tre nonni e le tre nonne (sì, certo, tre) di Dirk, che hanno sfidato i pirati e viaggiato sulla Luna pur di andare a scuola (I nonni migliori del mondo).

Ci sono nonni che sanno aggiustare tutto, ma proprio tutto, in trenta secondi, come Nonno Ingranaggio di Scacco matto tra le stelle. Ci sono nonni che incitano a essere avventurosi e nonni che, purtroppo, qualche volta devono partire per un viaggio lunghissimo. Possibile che ci siano perfino delle nonne gangster?

La nascita di un nipote fa nascere anche un nonno che prima non esisteva, scrive il famoso pedagogista (e nonno) Francesco Tonucci. Tuttavia, quella persona c’era fin da prima e probabilmente non ha alcuna intenzione di sparire. Con le parole delle divertenti e toccanti filastrocche di Chiara Ingrao raccolte in Nonni in gioco:

Mio nonno non trema, e la barba di nevegli spunta in faccia solo al mattino.È fatta di schiuma, è soffice e lievecome una nuvola. «Ne vuoi un pochino?».

