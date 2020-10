Su WhatsApp è arrivato il tasto per silenziare le chat per sempre

1 Ottobre 2020 – 17:28

Sulla piattaforma di messaggistica istantanea ha fatto capolino una nuova funzione che in realtà potenzia una delle opzioni già presenti per le chat, ovvero la possibilità di silenziarle per un anno. Dalle prossime versioni la versione più drastica del filtro estende i suoi effetti da 12 mesi a tutta l’eternità.

Fonte: Fanpage Tech