Olimpiadi di Informatica: argento e bronzo

1 Ottobre 2020 – 13:48

Ecco i risultati delle recenti Olimpiadi Internazionali di Informatica, giunte alla 32esima edizione: per l’Italia un argento e un bronzo.

