Nei gruppi Facebook arrivano la pubblicità e i profili personalizzati

1 Ottobre 2020 – 20:28

I gruppi di Facebook stanno per compiere 10 anni e per mantenerli al passo coi tempi gli sviluppatori della piattaforma hanno deciso di dotarli di nuove funzionalità, ma non solo: a partire dai prossimi mesi i gruppi pubblici e gli interventi al loro interno inizieranno ad apparire nei feed delle notizie e nelle ricerche web.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech