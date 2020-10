La nostra guida alle serie di ottobre

1 Ottobre 2020 – 9:03

A ottobre la stagione delle serie entra nel vivo con tantissime novità. Tra le imperdibili secondo noi: lo spin-off di The Walking Dead, We Are Who We Are di Luca Guadagnino e il ritorno di The Mandalorian. Ancora: Lovecraft Country, The Haunting of Bly Manor e la seconda stagione di NOS4A2. Dagli Stati Uniti arrivano The Good Lord Bird, Mrs. America e The Comey Rule, che raccontano certi periodi storici. Si conclude, poi, la corsa di Suburra, The 100 e The Spanish Princess.

Il mondo dello streaming non significa solo serie. Tra i film debuttano: su Netflix Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (dal 16/10) e Over The Moon (dal 23); su Amazon Prime Video gli horror raccolti sotto il titolo di Welcome To Blumhouse; su Apple Tv+ On The Rocks, ultima fatica di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones (dal 1° ottobre).

The Walking Dead: World Beyond – prima stagione dal 2 ottobre su Amazon Prime Video



È il secondo spin-off della popolare serie: creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete, racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri prenderanno strade diverse. Nel cast tutti giovani attori come Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e con la partecipazione di Julia Ormond.

Tiny World – docuserie dal 2 ottobre su Apple Tv+



Paul Rudd, il protagonista dei film di Ant-Man, è la voce narrante di questa docuserie che mostra un lato inedito della natura, perché mette al centro gli animali più piccoli della Terra, capaci però di grandi imprese e di enorme coraggio. Tiny World è solo la prima di altri titoli in arrivo su Apple Tv+, tutti narrati dai big della recitazione come Olivia Colman e Tom Hiddleston.

The Good Lord Bird – miniserie dal 7 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv



Titolo imprevedibile e dolceamaro in cui Ethan Hawke interpreta il celebre abolizionista John Brown, che si mette alla guida di un’armata improvvisata alla vigilia della Guerra di Secessione americana. I sette episodi sono narrati dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio inventato che diventa un soldato di John Brown, durante il periodo in cui l’America era un campo di battaglia tra le forze a favore e quelle contro la schiavitù.

Mrs. America – miniserie dall’8 ottobre su Tim Vision



Arriva in anteprima esclusiva su Tim Vision questa miniserie in 9 puntate con protagonista il premio Oscar Cate Blanchett. Si tratta della vera storia dell’aspro dibattito politico e culturale che si è consumato negli anni ’70 negli Usa per l’approvazione dell’Equal Rights Amendment (ERA) e il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. Blanchett interpreta Phyllis Schlafly, attivista repubblicana che si oppone al progetto di legge, mentre appaiono anche alcune delle femministe più impegnate dell’epoca: Gloria Steinem, Shirley Chisholm e Jill Ruckelshaus, interpretate rispettivamente da Rose Byrne, Uzo Aduba, Elizabeth Banks.

We Are Who We Are – prima stagione dal 9 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv



Il regista Luca Guadagnino crea, scrive e dirige questa co-produzione Sky-Hbo, che è una storia di formazione ambientata in una base militare Usa in Veneto. Protagonisti: due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte, affrontano le sfide dell’amicizia, dei primi amori e dell’identità in divenire. Un piccolo scorcio dell’America in Italia.

The Haunting of Bly Manor – nuova stagione dal 9 ottobre su Netflix



Dopo Hill House, torna la serie horror antologica creata e diretta da Mike Flanagan, questa volta liberamente tratta da Giro di vite di Henry James. Anche se gli eventi non sono legati alla stagione precedente, gli attori sono gli stessi: Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen e Kate Siegel. La trama: una giovane governante chiamata in una casa di campagna a badare ai nipoti di un uomo misterioso, inizia a notare strane e inquietanti presenze.

Talenti Spaziali – prima stagione dal 9 ottobre su Disney+



L’incredibile storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven, inizia sulla Terra nella serie originale Talenti Spaziali, con i primi due episodi in anteprima venerdì 9 ottobre e poi uno alla settimana. Basata sul best seller di Tom Wolfe, questa produzione National Geographic in otto episodi offre uno sguardo ispirazionale all’alba del programma spaziale statunitense.

Superstore – quinta stagione dal 10 ottobre su Premium Stories (Sky)



È il ritorno della serie comedy americana ambientata in un ipermercato del Missouri. Fra i protagonisti spicca di sicuro America Ferrera, divenuta celebre con Ugly Betty, che qui si ricongiunge con Justina Machado. Fra clienti folli e situazioni stravaganti, i personaggi devono vedersela anche con la visita dell’Ufficio immigrazione. Nota bene: questa è l’ultima stagione per America Ferrera, che ha annunciato che non ci sarà nella prossima.

The Spanish Princess – seconda stagione dall’11 ottobre su Starzplay



La seconda e ultima parte di The Spanish Princess, serie di Starz dedicata al matrimonio della regina Caterina d’Aragona e di Enrico VIII d’Inghilterra (interpretati rispettivamente da Charlotte Hope e Ruairi O’Connor), svela le difficoltà di Caterina a rimanere incinta, mettondo così a rischio la sua posizione a corte. Il che la porta a mettere in discussione anche se stessa, nonostante le abilità che continua a dimostrare in campo politico e diplomatico.

The Comey Rule – miniserie il 12 e 13 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv



A poche settimane dalle presidenziali americane, ecco una miniserie-evento in due serate che prende spunto dal memoir di James Comey, ex direttore dell’Fbi allontanato da Trump per la gestione degli scandali dell’Emailgate contro Hillary Clinton e del Russiagate. In questa prestigiosa produzione Showtime, c’è Jeff Daniels nei panni di Comey e Brendan Gleeson in quelli dell’attuale inquilino della Casa Bianca.

All Rise – prima stagione dal 16 ottobre su Premium Stories



Il legal drama di Premium Stories è ambientato nelle caotiche aule di un tribunale giudiziario di Los Angeles. Segue le vite frenetiche di giudici, procuratori e avvocati difensori, che si interfacciano con ufficiali giudiziari e poliziotti, per ottenere giustizia per gli abitanti della città. Tra loro: il nuovo giudice Lola Carmichael (Simone Missick, già vista in Luke Cage e Iron Fist), determinata sin da subito a dare il meglio di sé nel proprio lavoro.

The Third Day – prima stagione dal 19 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv



In questa nuova co-produzione Hbo-Sky i protagonisti sono Jude Law e Naomie Harris. Si tratta di un mistery drama che segue i viaggi di un uomo e una donna approdati in momenti diversi su una misteriosa isola abitata da residenti diffidenti e conservatori: Sam è lì per affrontare un trauma del suo passato, perdendo però gradualmente il senso della realtà; Helen, invece, vuole indagare a tutti i costi un mistero che la fa scontrare con gli isolani.

Pure – prima stagione dal 21 ottobre su Rai Play



La ventiquattrenne Marnie (Charlie Clive) è una ragazza spiritosa, intelligente e ordinaria, se non fosse che è perseguitata da incessanti fantasie a luci rosse. Decide così di lasciare la natia Scozia per cercare se stessa a Londra, mettendosi alla prova con nuovi amici, nuovi amori e soprattutto una nuova identità. Il risultato è un ritratto comico ma anche serio di una generazione. In arrivo su Rai Play.

NOS4A2 – seconda stagione dal 23 ottobre su Amazon Prime Video



La seconda e ultima stagione di NOS4A2 riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima: Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto), che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta. E si concentra sulla persona a lei più cara, il figlio di otto anni, Wayne. La gara per l’anima di Wayne porta Vic e Charlie ad affrontare gli errori del passato per riuscire ad assicurare il futuro al bambino.

The 100 – settima stagione dal 26 ottobre su Premium Action (Sky)



Su Premium Action, la settima e ultima stagione della serie sci-fi mostra che i rivali da affrontare sono Russell e Lightbourne/Sheidheda, ma anche Cadogan, Anders e i loro sudditi del pianeta di Bardo. Nel corso degli episodi viene introdotto anche il prequel, che racconta gli eventi accaduti 97 anni prima dell’inizio della serie originale (firmata dallo stesso creatore, Jason Rothenberg).

The Mandalorian – seconda stagione dal 30 ottobre su Disney+



Nelle nuove avventure il cacciatore di teste Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio alla ricerca della famiglia d’origine del piccolo Baby Yoda. Oltre al simpatico pupazzetto, tornano i protagonisti interpretati da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito nei panni del temibile ex ufficiale dell’Impero Moff Gideon.

Suburra – terza stagione dal 30 ottobre su Netflix



Arriva a conclusione anche la produzione italiana Netflix Suburra: dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. Inoltre, la terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del crimine.

Utopia – prima stagione dal 30 ottobre su Amazon Prime Video



Remake americano della serie inglese, Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di alcuni personaggi i quali, decifrando i segnali della loro graphic novel preferita, intuiscono l’esistenza di un piano per distruggere il mondo e fa di tutto per sventarlo. Creato da Gillian Flynn (Community, Love), la serie vede nel cast Dan Byrd, Ashleigh LaThrop, Jessica Rothe, Desmin Borges e Javon “Wanna” Walton e il grande John Cusack.

Truth Seekers – prima stagione dal 30 ottobre su Amazon Prime Video



Sempre su Prime Video arriva Truth Seekers. Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori di questa comedy soprannaturale che segue una squadra di investigatori paranormali part-time uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, per poi condividere le loro avventure su un canale online. A un certo punto, però, si fanno sempre più frequenti, terrificanti e persino mortali, fino alla scoperta di una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana.

Lovecraft Country – prima stagione dal 31 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv



Creata da Misha Green, prodotta da Jordan Peele e J. J. Abrams, basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016, Lovecraft Country è una serie horror Hbo che segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme allo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Leti (Jurnee Diana Smollett). Inizia così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni ’50, in cui i protagonisti doevono fare i conti con gli orrori della segregazione e con mostri misteriosi e terrificanti che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft.

