Il nuovo Surface Pro X con Microsoft SQ 2

1 October 2020 – 15:59

Basato sul processore SQ 2 (ARM) realizzato insieme a Qualcomm, il nuovo Surface Pro X di Microsoft offre l’emulazione delle applicazioni x64.

