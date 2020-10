Fastweb con 7Layers per la cybersecurity

1 October 2020 – 13:05

Oltre la metà delle quote della fiorentina 7Layers passa sotto il controllo di Fastweb: investimento dell’operatore sulla cybersecurity.

