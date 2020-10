Cosa fa il nuovo Pixel 5 di Google (che in Italia non puoi comprare)

1 Ottobre 2020 – 14:28

L’ultimo smartphone presentato dalla casa di Mountain View nelle scorse ore si propone in modo diverso rispetto al predecessore Google Pixel 4 dell’anno scorso. Il dispositivo non è più un prodotto di fascia alta ma continua a eccellere in alcuni ambiti come la fotografia, il tutto a un prezzo inferiore.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech