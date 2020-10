Con la web-app è iniziata ufficialmente la stagione di Fifa 21

1 Ottobre 2020 – 12:24

(Foto: Ea)L’uscita ufficiale di Fifa 21 è anticipata da un elemento molto atteso come la web-app che si mette a disposizione degli utenti, che potranno cominciare a costruire la propria squadra e ad accedere a una numerosa serie di utili funzionalità. A cosa serve e come si può utilizzare?

La web-app di Fifa 21 è compatibile con tutti i browser per la navigazione Internet dunque Chrome, Firefox, Edge e Safari e si raggiunge a questo indirizzo con l’unica richiesta del supporto della libreria grafica WebGl attivo per supportare l’interfaccia arricchita. Sarà necessario accreditarsi con il proprio account Ea con le condizioni che sia attivo e senza provvedimenti disciplinari in corso oppure passati. Inoltre, si deve aver creato un Club Fifa Ultimate Team prima del 1 agosto 2020, altrimenti sarà necessario attendere il 9 ottobre con il debutto ufficiale del titolo.

Se si rispettano le condizioni richieste, attraverso la web-app sarà possibile acquistare e vendere giocatori attraverso il mercato di Fifa Ultimate Team, gestire le proprie rose e tenere sotto controllo gli obiettivi settimanali. Ma non solo perché con un login effettuato ogni giorno si potranno riscattare pieni giornalieri random compresi anche i tanto agognati Pacchetti Rari e accumulare fino a oltre 20.000 crediti.

Dopo la web-app, il prossimo passo sarà l’aggiornamento della Companion App di Fifa 21 per smartphone Android o iOs che sarà aggiornata nella giornata di domani 2 ottobre. Oltre alla gestione della rosa, l’app permette di modificare l’aspetto del club dallo stadio alle coreografie e gli stemmi ma anche la partecipazione di sfide, premi e ricompense.

Non ci sarà una demo di Fifa 21, ma una vera e propria prova del gioco completo seppur per 10 ore da oggi alle ore 16 per gli utenti abbonati a Ea Play su Windows, PS4 e Xbox One. Il gioco completo arriverà il 6 ottobre per chi ha prenotato le versioni Champions e Ultimate e dunque il 9 ottobre su Ps4, Xbox one, Microsoft Windows e Nintendo Switch, il 10 novembre su Xbox Series X/S e il 19 novembre su Ps5.

