Come sarà il PlayStation Store su Ps5

1 Ottobre 2020 – 12:23

(Foto: Sony)Trapelano numerose anticipazioni sulle novità che Sony ha in programma per il PlayStation Store di Ps5 ossia il negozio virtuale di giochi, servizi e contenuti della console ormai pronta a debuttare in tutto il mondo. Ancora una volta il merito dell’indiscrezione arriva dagli appassionati di analisi dei codici che spesso e volentieri nascondono preziose informazioni in anteprima.

Nello specifico, un utente di Reddit è andato a scandagliare il codice della versione web dello Store ricavando diversi indizi sulle novità che saranno attivate il prossimo 19 novembre in Italia e resto d’Europa. Nel thread si fa riferimento a quattro interessanti funzioni che arricchiranno le potenzialità di PlayStation Store.

La prima riguarda le tanto richieste wishlist ossia le liste dei desideri che potranno essere integrate anche sulla console per tenere sempre a memoria giochi e contenuti che si vorrebbe acquistare. Nel codice è stata infatti scovata la frase “La tua lista dei desideri non è disponibile sul sito. La puoi trovare su Ps5”.

La seconda e la terza sono unite sono relative alla possibilità di creare Party con fino a 100 persone sulla piattaforma, con le quali si potranno anche condividere playlist musicali che faranno da sottofondo. Infine, si fa riferimento a una misteriosa funzione chiamata Takedown che non ha ancora indizi sufficienti per essere identificata. Potrebbe riguardare la possibilità di ripristinare le condizioni di fabbrica così come legarsi alla registrazione del gameplay poi da condividere.

Infine, a livello di grafica sembra che i titoli compatibili con le versioni precedenti che supportano la funzione della modalità boost di Ps5 saranno resi visibili da una sorta di tag e dovrebbe comparire un avviso che riguarda la piccola fetta – circa l’1% – dei giochi Ps4 che non sono retrocompatibili.

