Chattare da Instagram a Messenger e viceversa: ora si può

1 Ottobre 2020 – 18:04

Instagram e Messenger danno vita alla prima piattaforma di messaggistica cross-App (immagine: Instagram)Dopo mesi di test Instagram ha iniziato il rollout ufficiale della funzione che integra nella piattaforma il sistema di messaggistica istantanea di Facebook Messenger. Gli utenti potranno comunicare tra app, come se fossero all’interno di un unico ambiente. Si concretizza così il piano di Mark Zuckerberg di rendere sempre più interconnesse le piattaforme.

“Più di un miliardo di persone utilizza già Messenger come luogo in cui condividere, passare il tempo ed esprimersi con la famiglia e gli amici”, spiega il team di Instagram nel blogpost che annuncia la nuova funzione. Proprio perché c’è un così vasto bacino d’utenza, Menlo Park ha pensato di collegare l’esperienza di Messenger e Instagram portando alcune funzionalità del sistema di messaggistica di Facebook sul social network delle immagini.

Instagram chiede agli utenti se desiderano fondere le chat con messenger (immagine: instagram)Il nuovo sistema di scambio messaggi cross-app sarà rilasciato su Instagram e le persone potranno decidere se sfruttarlo immediatamente oppure continuare a mantenere separate le chat. Con l’aggiornamento, i messaggi e le chiamate di amici e familiari che utilizzano Instagram rimarranno al’interno dell’app di foto. Ma chi adopera Messenger, potrà aggiungere i contatti di Instagram senza la necessità di scaricare la app.

Gli utenti del social delle foto potranno anche decidere dove ricevere messaggi e chiamate. Sarà possibile indirizzare le conversazioni provenienti da Messenger nella casella della posta in ingresso, nelle richieste dei messaggi o non visualizzarle affatto.

Le funzioni di Messenger saranno disponibili su Instagram (immagine: Instagram)La fusione dei due sistemi di messaggistica permetterà agli utenti di Instagram di usare il meglio della tecnologia di Messenger come la possibilità di rispondere a messaggi specifici, di inoltrarli ad altre chat, di personalizzare i colori della stanza, di cambiare le reaction ai messaggi e tante altre funzionalità. Importante sottolineare che grazie al sistema cross-app anche Instagram potrà sfruttare la Vanish Mode, consentendo ai suoi utenti di inviare messaggi che si autodistruggono dopo un certo tempo.

Per il momento il rollout è iniziato negli Stati Uniti ma in questi giorni alcuni utenti italiani, di Facebook e Instagram, hanno risposto a un questionario proposto dalle piattaforme per esplorare il terreno e capire se anche l’Italia è pronta per accettare questo cambiamento. Bisognerà ancora aspettare per sapere quando tale funzione approderà nel Belpaese.

The post Chattare da Instagram a Messenger e viceversa: ora si può appeared first on Wired.

Fonte: Wired