Action for 5G: Vodafone mette sul piatto 2,5 milioni

1 Ottobre 2020 – 13:48

Vodafone mette sul piatto 2,5 milioni di euro per stimolare nuove idee in ottica di sviluppo per il 5G: ci si può candidare entro il 1 febbraio 2021.

