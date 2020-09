Su Call of Duty: Warzone c’è stato un blocco di massa di 20mila giocatori

30 Settembre 2020 – 15:03

Call of Duty: Warzone (foto: Activision)Imbrogliare ai videogiochi è disonorevole. Questa è la lezione che hanno imparato circa 20mila giocatori di Call of Duty: Warzone a cui Activision ha disattivato l’account, poiché sorpresi a imbrogliare utilizzando un popolare trucco per questo tipo di gioco. Lo racconta Motherboard.

Il 28 settembre Activision, società sviluppatrice del popolare videogioco sparatutto in prima persona, ha calato la falce in maniera definitiva e senza possibilità di ricorso su tantissimi utenti, dopo aver rilevato che questi utilizzavano Engine Owning, un software in grado di attivare diversi trucchi all’interno del videogioco.

Una mira automatica, vedere attraverso le pareti, proiettili infiniti e immortalità sono solo alcune delle caratteristiche attivabili grazie al trucco. Engine Owning però si vanta del fatto di non essere rilevabile dai classici sistemi usati dagli sviluppatori dei videogiochi per individuare gli imbroglioni. Sul sito che distribuisce il trucco, è possibile vedere che è ancora attivo e non ancora individuato per molti altri videogiochi.

Attuale stato di EngineOwning nei videogiochi in cui è utilizzato per bararePurtroppo per i 20mila imbroglioni individuati da Activision su Cod: Warzone il trucco è stato individuato e gli utenti che ne facevano uso hanno perso i privilegi di giocare nuovamente. Saranno costretti ad aprire un nuovo profilo perdendo i punteggi ottenuti.

Tra gli account che sono stati bannati c’è anche quello di Nick Wagner, uno streamer di Twitch conosciuto con lo pseudonimo di Wagnificent. Il divieto gli è arrivato durante una diretta streaming mentre giocava al videogioco. “Account definitivamente escluso” recitava il messaggio. “È raro che un particolare trucco duri a lungo senza essere rilevato a un certo punto”, ha detto un ex dipendente di Activision a Motherboard: “È sempre come il gioco del gatto e il topo, le persone che usano attivamente i trucchi dovrebbero capire che è molto probabile che a un certo punto saranno bloccati e che dovranno incolpare solo se stessi”.

