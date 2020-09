Piano Voucher: Bonus PC e Internet, tutto tace

30 Settembre 2020 – 16:48

Nonostante le promesse del Ministro ad oggi non si hanno notizie sull’erogazione dei primi Bonus PC e Internet destinati a famiglie e imprese.

Fonte: Punto Informatico