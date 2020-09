Nei magazzini Amazon automatizzati ci si infortuna più spesso che nei centri senza robot

30 September 2020 – 10:38

Un reportage di Reveal from the Center for Investigative Reporting che si basa su dati interni ad Amazon afferma che nei centri logistici dove robot e macchinari assistono i dipendenti in carne e ossa il tasso di infortuni è più elevato. Per l'azienda però l'automazione rende le mansioni più sicure ed efficienti.



Fonte: Fanpage Tech