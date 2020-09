Instagram sta per compiere 10 anni: come è nato (e cresciuto) il social fotografico

30 September 2020 – 16:52

L’app ha debuttato sull’App Store di iOS il 6 ottobre 2010, inizialmente come esclusiva per iPhone. Circa un anno e mezzo dopo sono arrivati il debutto su Android e l’acquisizione (al prezzo di un miliardo di dollari) da parte di Facebook, che ha trasformato la piattaforma in un cantiere costantemente attivo.Continua a leggere



L’app ha debuttato sull’App Store di iOS il 6 ottobre 2010, inizialmente come esclusiva per iPhone. Circa un anno e mezzo dopo sono arrivati il debutto su Android e l’acquisizione (al prezzo di un miliardo di dollari) da parte di

Continua a leggere L’app ha debuttato sull’App Store di iOS il 6 ottobre 2010, inizialmente come esclusiva per iPhone. Circa un anno e mezzo dopo sono arrivati il debutto su Android e l’acquisizione (al prezzo di un miliardo di dollari) da parte di Facebook , che ha trasformato la piattaforma in un cantiere costantemente attivo.

Fonte: Fanpage Tech