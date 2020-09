Il furgoncino ibrido cinese che sembra il vecchio Volkswagen T1

30 September 2020 – 15:13

Songsan-Summer | Credit: chinacarforums.comLe case automobilistiche cinesi spesso propongono design di vetture che spesso si rifanno a modelli già esistenti, ma, al di là dell’aspetto essteriore, stanno creando veicoli interessanti dal punto di vista tecnico. Il Salone dell’auto di Pechino (26 settembre- 5 ottobre) è l’occasione per vedere tutte le novità più interessanti. Tra le case che hanno suscitato più scalpore c’è sicuramente la Songsan Motors, che ha presentato una replica moderna della Corvette C1 del 1958, ma, soprattutto, una monovolume d’ispirazione retrò denominata Summer.

Osservando la Songsan Motors Summer si ha proprio l’impressione di essere al cospetto di un qualcosa di già visto e, nello specifico, dell’iconico furgone Volkswagen T1. Somiglianze che si notano specialmente nel frontale caratterizzato da fanali e frecce rotondi e da una sezione del cofano a forma triangolare verniciata di bianco. Sono decisamente retrò anche i cerchi delle ruote, che hanno una superficie specchiata e una vistosa cromatura, così come la ruota di scorta ancorata a metà altezza del portellone.

Gli occupanti posteriori possono entrare all’interno del furgone utilizzando la porta scorrevole. Una volta dentro sono presenti tre file di sedili; nella seconda fila è posizionato un sedile che può essere ripiegato e utilizzato come tavolo. Inoltre, grazie al tetto che si solleva verso l’alto, i passeggeri hanno la possibilità di alzarsi in piedi e guardare all’esterno.

Internamente il Songsan Motors Summer ha una selleria rivestita in pelle color crema, materiale presente anche su cruscotto, console centrale e i pannelli delle portiere. La strumentazione è di impostazione moderna, il tachimetro analogico è infatti sostituito da un piccolo quadro strumenti digitale e al centro della plancia è inoltre presente un grande schermo per gestire tutte le funzionalità del sistema multimediale.

Songsan Summer è alimentato da un propulsore ibrido plug-in che abbina un motore turbo-benzina da 1,5 litri e un’unità elettrica alimentata da una batteria da 16 kWh.

