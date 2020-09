Amazon apre il deposito di smistamento a Mezzate

30 Settembre 2020 – 10:50

Al via l’attività del deposito di smistamento realizzato a Mezzate: migliorerà la qualità del servizio nelle province di Milano, Lodi e Cremona.

Fonte: Punto Informatico