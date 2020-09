Tutte le novità dell’aggiornamento di Pokémon Spada e Scudo

29 Settembre 2020 – 18:03

(Foto: The Pokemon Company)L’atteso appuntamento odierno con l’evento online Direct ha interessato uno dei giochi più popolari del 2020 ossia Pokémon Spada e Scudo che è pronto ad accogliere l’aggiornamento Le terre innevate della corona” ossia il nuovo dlc alias downloadable content (contenuto scaricabile) che sarà disponibile sia in versione digitale dal 23 ottobre sia in forma fisica dal 6 dicembre prossimo.

Il pacchetto legato al Pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo che arriva in esclusiva su Nintendo Switch gira attorno all’introduzione di diversi leggendari e apre alla possibilità di affrontare svariati tra i più noti e forti allenatori della regione di Galar. Ecco il video derivato dal live sul canale YouTube di The Pokémon Company che diffonde anche il trailer, con un antipasto delle novità:



In realtà ci sono molti più degli originariamente previsti quattro Pokemon leggendari e gli sviluppatori promettono anche diverse versioni speciali del mostriciattolo più iconico, Pikachu, che saranno inviate come regalo misterioso a chi acquisterà il pacchetto aggiuntivo.

La novità che riguarda l’app companion a pagamento Pokémon Home consentirà anche di trasferire tutti i Pokémon catturati con il gioco mobile Pokémon Go a Spada e Scudo attraverso il servizio sulle nuvole. Come extra, si riceverà uno speciale Melmetal con capacità di Gigamax ossia di aumentare in modo considerevole le dimensioni e anche la potenza di base.



Questa è la seconda espansione di Spada e Scudo da quella che è stata diffusa lo scorso novembre 2019 e che aveva ricevuto diverse lamentele per via di un Pokédex rimpicciolito. Lo scorso giugno 2020 era invece giunto un altro pacchetto chiamato L’Isola Solitaria di Armatura che si potrà acquistare anche in abbinamento con il nuovo dlc.

