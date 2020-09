Surface Laptop Go e Surface Pro X 2 in arrivo

29 Settembre 2020 – 19:48

Una versione più piccola ed economica di Surface Laptop e il successore del Surface Pro X: gli annunci di Microsoft ormai dietro l’angolo.

The post Surface Laptop Go e Surface Pro X 2 in arrivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico