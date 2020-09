L’esercito americano vuole usare l’internet dello spazio di Musk per creare un gps più sicuro

29 Settembre 2020 – 15:04

Satellite test per Starlink lanciato a febbraio 2018. (foto: YouTube SpaceX)Due ricercatori dell’università di Austin, in Texas, hanno messo a punto un sistema per utilizzare i satelliti della costellazione Starlink di SpaceX per migliorare di 10 volte la precisione del segnale Gps limitandone le possibili interferenze.

Oltre al servizio internet, i nuovi satelliti commerciali a banda larga a bassa orbita terrestre (Leo) lanciati dall’azienda di Elon Musk potrebbero fornire un servizio di posizionamento, navigazione e temporizzazione molto più resistente alle interferenze rispetto ai tradizionali sistemi globali di navigazione satellitare.

Attualmente la costellazione di Starlink ammonta a circa 700 unità già funzionanti in orbita. Siccome sono ancora più di 11mila i satelliti che mancano a comporre la super costellazione di oltre 12mila pezzi, i ricercatori Todd Humphreys e Peter Iannucci del laboratorio di navigazione radio dell’università del Texas, finanziati dall’esercito degli Stati Uniti, hanno sviluppato un semplice aggiornamento del software. Questa modifica consentirebbe di sfruttare le capacità di comunicazione e i segnali gps, già esistenti nei satelliti Starlink, per implementare la precisione dei sistemi di posizione e navigazione sulla terra.

Precisione al centimetro

Come riportato dalla Mit Tecnology Review, questo potenziamento è dovuto al fatto che il ricevitore gps presente su ogni satellite Starlink utilizza algoritmi che raramente sono presenti nei prodotti di consumo. Se la maggior parte dei navigatori gps commerciali individua la posizione con un margine d’errore di alcuni metri, questi nuovi sistemi lo ridurrebbero a pochi centimetri.

Il sistema potrebbe fornire un servizio di navigazione continuo al 99,8% della popolazione mondiale utilizzando meno dell’1% della capacità di downlink di Starlink e meno dello 0,5% della sua capacità energetica, pesando quindi pochissimo sull’efficienza dei satelliti, che peraltro sono in grado di raggiungere una velocità di comunicazione di 100 megabit al secondo (quando invece i quelli gps comunicano a meno di 100 bit al secondo). Con queste caratteristiche l’esercito statunitense reputa che il sistema di navigazione dovrebbe essere molto più difficile da bloccare o violare evitando così la possibilità di captare segnali provenienti da un jammer.

