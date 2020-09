Call of Duty Warzone: ha inizio la stagione 6, ecco tutti i nuovi contenuti

29 Settembre 2020 – 14:28

Al via la stagione 6 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. Nel caso di quest'ultimo, diventato in pochi mesi uno dei battle royale più popolari, sono previste patch correttive, nuove armi, nuove modalità e nuove meccaniche, come l'uso della metropolitana per gli spostamenti veloci nella mappa. Ecco tutti i dettagli.



Al via la stagione 6 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. Nel caso di quest’ultimo, diventato in pochi mesi uno dei battle royale più popolari, sono previste patch correttive, nuove armi, nuove modalità e nuove meccaniche, come l’uso della metropolitana per gli spostamenti veloci nella mappa. Ecco tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech