Arriva Amazon One, il sistema di pagamenti che riconosce il palmo della mano

29 September 2020 – 16:57

Il sistema di pagamenti lanciato da Amazon prevede che per autenticarsi e dare inizio alla transazione basti passare il palmo della mano sopra un sensore mantenendolo in posizione per qualche secondo. Sarà utilizzato inizialmente negli Stati Uniti all’interno dei negozi fisici della multinazionale.

Fonte: Fanpage Tech