Trello down, bacheche ferme da alcune ore

28 Settembre 2020 – 19:49

Le bacheche di Trello, che molti uffici e gruppi di lavoro utilizzano per coordinare la suddivisione di progetti e mansioni, sono in temporaneo black-out.

