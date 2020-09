Politecnico Torino ed Eni per le rinnovabili marine

28 September 2020 – 16:46

Il Politecnico di Torino ed Eni insieme in un laboratorio per la ricerca sull’innovazione nel settore delle energie rinnovabili marine.

