Foto dallo speciale campionato olandese dedicato alle zucche giganti

28 Settembre 2020 – 18:03

Come ogni anno di questi tempi, nel giardino botanico della città di Utrecht, in Olanda, si è tenuta una competizione dal forte carattere autunnale: il campionato nazionale di zucche giganti, dove a essere premiati – nessuna sorpresa – sono proprio le più maestose cucurbitacee dei Paesi Bassi.

Trasportati con fatica grazie a imbracature e bracci meccanici, e poi adagiati come stanchi animali sul prato, questi giganti arancioni si fanno ammirare e fotografare per giorni in attesa venga eletto il vincitore dell’ambito premio. Un evento che attira ogni anno decine di persone, con bambini festanti di fianco ai quali è ancora più evidente la mole impressionante di questi ortaggi. Qui sopra ne trovate un assaggio.

